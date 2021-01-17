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С начала года в Петербурге установили 2 тыс. дорожных знаков и 79 светофоров
Сегодня, 19:43
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С начала года в Петербурге установили 2 тыс. дорожных знаков и 79 светофоров

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Кроме того, 157 устройств звукового голосового сопровождения появилось на 19 адресах.

За 9 месяцев 2023 года в Петербурге установили более 2 тыс. дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор" и 79 светофоров на 36 адресах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 8 ноября.

Кроме того, 157 устройств звукового голосового сопровождения появилось на 19 адресах. Нанесено свыше 709 тыс. "квадратов" дорожной разметки.

В рамках ремонтных работ заменено 6076 дорожных знаков, очищено 35 тыс. технических средств организации дорожного движения (ТСОДД).

На данный момент выполняются работы по обустройству выделенной полосы для общественного транспорта в Красногвардейском районе.

Ранее мы рассказывали о том, что на Маршала Блюхера горел светофор.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: дорожные знаки, комитет по транспорту петербурга, новые светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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