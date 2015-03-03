На Маршала Блюхера горел светофор

Спасатели прибыли на место происшествия, когда у светофора уже отсутствовали все сгораемые части.

Вечером во вторник, 7 ноября, на севере Петербурга вспыхнул светофор. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.

Пожар произошёл у дома №4, к 1Б, по проспекту Маршала Блюхера. Информация о происшествии поступила на дежурный пульт в 20:34. Спасатели прибыли на место происшествия, когда у светофора уже отсутствовали все сгораемые части.

Ликвидация огня прошла в 21:02. На месте работали десять спасателей на двух единицах техники.

Ранее мы сообщили о том, что двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Грибоедова.

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