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Двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Грибоедова
Сегодня, 14:53
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Грибоедова

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В Адмиралтейском районе Петербурга начался пожар в квартире, есть пострадавшие.

В пятницу, 3 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в квартире дома на набережной канала Грибоедова произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 8 квадратных метров.

Пожар ликвидировали за час. Также сообщается, что есть двое пострадавших, их госпитализировали в больницу. 

Произошедшим заинтересовалась прокуратура города. Расследование пожара поставили на контроль в надзорном органе.

К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что во время пожара на Северном проспекте пострадал человек.

Фото: Piter.TV

Теги: квартира, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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