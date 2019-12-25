Двух человек госпитализировали после пожара в квартире на Грибоедова

В Адмиралтейском районе Петербурга начался пожар в квартире, есть пострадавшие.

В пятницу, 3 ноября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в квартире дома на набережной канала Грибоедова произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 8 квадратных метров.

Пожар ликвидировали за час. Также сообщается, что есть двое пострадавших, их госпитализировали в больницу.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура города. Расследование пожара поставили на контроль в надзорном органе.

К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что во время пожара на Северном проспекте пострадал человек.

Фото: Piter.TV