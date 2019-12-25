Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 1 сентября

Петербуржцев предупредили о новых рейдах: нарушителей парковки будут штрафовать, а автомобили – эвакуировать.

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал новый график патрулирования улиц. Рейды будут проходить с 30 августа по 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Просим автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки в местах планируемой парковки. пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Специалисты будут выявлять правонарушителей по ч. 5 ст. 12.16. КоАП РФ с 26.07.2021-28.07.2021 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и эвакуировать припаркованные не по правилам автомобили. О нарушении правил парковки петербуржцы могут сообщить через специальный сервис.

Ранее стали известны адреса работы комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге.

Фото: Piter.tv