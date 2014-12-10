Стали известны адреса работы комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге

Данные с регистраторов оперативно отправляются в ЦАФАП.

Петербуржцам рассказали, где в период с 30 августа по 5 сентября будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Камеры появятся на Витебском проспекте, Приморском шоссе, Суздальском шоссе, в Шушарах, на Типанова и т.д. Полный список адресов можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра и в его группах в соцсетях.

Данные с регистраторов оперативно отправляются в ЦАФАП. Решение о возбуждении административных дел принимают инспекторы после просмотра видео.

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