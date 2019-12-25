"СКА Арена" на месте рухнувшего СКК готова на 40%

Строительство ведется в ежедневном режиме.

Вице-губернатор Максим Соколов рассказал о ходе строительства Ледовой арены на месте рухнувшего СКК "Петербургский" на проспекте Юрия Гагарина. На данный момент каркас здания возведен уже на уровень 5-6 этажей.

По словам чиновника, для стройки такого масштаба темп взят очень серьезный. Рабочие не отстают от графика. Ежедневно на площадке работают более 2,5 тысяч человек. На пике работ их количество увеличится вдвое. На данный момент арена готова на 40%.

Большая трибуна будет рассчитана на 20 тысяч зрителей, малая арена — на 300 человек. Объект должен быть введен в эксплуатацию в конце осени 2022-го года, чтобы к 1 мая 2023 года быть полностью готовым. Площадка примет Чемпионат мира по хоккею.

На прилегающий территории площадью 12 га появится круглогодичный тематический парк культуры и отдыха с футбольным полем, площадками для занятия спортом, игровой зоной для детей, сценой. Ландшафтом займутся в следующем году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд назначил условные сроки виновным в гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Максим Соколов