В Петербурге завершается голосование за проекты программы "Твой бюджет"

Проголосовать можно только за одну инициативу.

Сегодня, 20 октября, завершается голосование за проекты программы "Твой бюджет - 2021". Отдать свой голос можно до 23:59.

Для этого необходимо авторизоваться на портале Госуслуг, а затем выбрать понравившуюся инициативу. Проголосовать можно только 1 раз.

На общегородское голосование вынесено 12 проектов:

Фрунзенский район: полоса препятствий для детей на территории школы №303, модернизация игровых площадок на территории детского сада №106;

Колпинский район: создание танцплощадки под открытым небом, создание автогородка в детском саду №43;

Невский район: модернизация спортивной и детской площадок для людей с ограниченными возможностями на улице Еремеева, благоустройство парка им. Есенина;

Красногвардейский район: благоустройство участка и создание "Охта сквер" на Бокситогорской улице, спортивная площадка на Рябовском шоссе;

Василеостровский район: создание базы данных флоры и фауны берегов Смоленки и Малой Невы и благоустройство мемориального яблоневого сада;

Петроградский район: закупка мультимедийного оборудования для музея "Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. Ольденбургского на Петроградской стороне" и реконструкция актового зала школы №51.

Инициатива-победитель должна набрать наибольшее число количество голосов и укладываться в 30 млн рублей. Если на реализацию требуется меньше средств, то выиграть могут несколько проектов. На данный момент свой голос отдали 12172 человека.

Фото: Piter.TV