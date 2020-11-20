Петербуржца задержали за поджог иномарки соседки на проспекте Большевиков

Соседи находились в ссоре.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге машины своей соседки. "Хендэ" была припаркована во дворе у дома №3/1 по проспекту Большевиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заявление в полицию о пожаре поступило ночью 16-го сентября. Машина принадлежала 57-летней жительнице Невского района. Расследование показало, что возгорание произошло в результате поджога. Было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 19 октября, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний сосед потерпевшей, которая находилась с ним в ссоре.

Ранее Piter.TV рассказал о задержании в Невском районе двух граждан Нигерии. Они приехали на Евро-2020 и решили остаться в России.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО