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Петербуржца задержали за поджог иномарки соседки на проспекте Большевиков

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Соседи находились в ссоре.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге машины своей соседки. "Хендэ" была припаркована во дворе у дома №3/1 по проспекту Большевиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заявление в полицию о пожаре поступило ночью 16-го сентября. Машина принадлежала 57-летней жительнице Невского района. Расследование показало, что возгорание произошло в результате поджога. Было возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 19 октября, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний сосед потерпевшей, которая находилась с ним в ссоре. 

Ранее Piter.TV рассказал о задержании в Невском районе двух граждан Нигерии. Они приехали на Евро-2020 и решили остаться в России. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: поджог, пожар, соседка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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