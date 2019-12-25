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Суд наказал нигерийцев, которые остались в Петербурге после Евро-2020 из-за войны на родине
Сегодня, 13:50
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд наказал нигерийцев, которые остались в Петербурге после Евро-2020 из-за войны на родине

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Мужчин все же выдворят из России.

Невский районный суд вынес приговор двум гражданам Нигерии, которые решили задержаться в Петербурге после Евро-2020. Об этом 19-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Двух иностранцев заметили 14-го октября на улице Крыленко. При проверке документов оказалось, что у них нет права находиться в России. Друзья приехали в Северную столицу 20-го июня 2021-го года и по истечению 90 суток не выехали за пределы страны. 

Подсудимые признали свою вину и объяснили, что приехали в Россию на футбол. Обратно в Нигерию не стали возвращаться из-за войны в своей стране. В марте этого года в государстве была совершена попытка военного переворота, она оказалась неудачной. 

Суд оштрафовал граждан на 5 тыс. рублей и постановил выдворить мужчин за пределы России. 

Ранее Piter.TV рассказывал о Зомо из Камеруна, который остался в России после ЧМ-2018. Как оказалось, недавно футбольный фанат попытался проникнуть в Европу через границу с Белоруссией, но ничего не получилось. 

Фото: Piter.TV

Теги: выдворение, иностранные граждане, нигерия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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