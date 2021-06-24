"Россия – Number One": футбольный фанат Зомо приехал в Петербург

Зомо приехал в Россию из Камеруна на Чемпионат Европы и остался здесь жить.

В Петербург приехал Зомо – самый известный фанат сборной России по футболу. Впервые он прилетел из Камеруна в Россию на Чемпионат мира в 2018 году, после этого его жизнь резко изменилась. 46-летний камерунец влюбился в девушку из Краснодара, женился и остался жить в России.

Россия даже лучше Франции в плане архитектуры. Я был во Франции, в Бразилии, в Южной Африке, Россия очень красивая. Путин любит свою страну и делает все для нее, а в Африке люди не делают ничего для Африки, они уезжают в Европу. Зомо, футбольный фанат

Зомо утверждает, что у него есть план по преобразованию российской сборной по футболу. Он верит, что Россия сможет взять реванш на следующих чемпионатах мира, если изменит стратегию.

Через пять-десять лет мы можем выиграть кубок, но, чтобы это сделать, нужно тренировать очень маленьких детей. Зомо, футбольный фанат

В Африке Зомо воспитывает шестерых детей, двое из них – родные, но возвращаться на родину он не собирается.

Это дети, выращенные на улице, они могут находиться на улице, но я обеспечиваю их едой, образованием, они могут изучать музыку. Футбол знают все, и дети тоже. Если дети воспитаны натренированы хорошо, мы выиграем любые кубки. Зомо, футбольный фанат

После окончания чемпионата Зомо вернется в Краснодар и продолжит болеть за местный футбольный клуб.

Фото и видео: Piter.TV