Видео: иномарка влетела в маршрутку на скорости на проспекте Стачек

Для автомобиля ДТП, похоже, стало последним.

Иномарка влетела в маршрутку на полной скорости. В результате столкновения машина оказалась разбита. Piter.TV получил видео с момента ДТП.

Авария произошла на проспекте Стачек. Судя по фотографии очевидца, напротив станции "Кировский завод". Машина двигалась по крайней правой полосе и врезалась в маршрутку, которая на тот момент стояла на остановке общественного транспорта. Коммерческий автобус, похоже, не пострадал, а вот иномарку восстановить, видимо, уже не удастся.

По предварительным данным, на место приезжали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Невском проспекте.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Зеркалов