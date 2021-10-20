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Видео: иномарка влетела в маршрутку на скорости на проспекте Стачек

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Для автомобиля ДТП, похоже, стало последним.

Иномарка влетела в маршрутку на полной скорости. В результате столкновения машина оказалась разбита. Piter.TV получил видео с момента ДТП.

Авария произошла на проспекте Стачек. Судя по фотографии очевидца, напротив станции "Кировский завод". Машина двигалась по крайней правой полосе и врезалась в маршрутку, которая на тот момент стояла на остановке общественного транспорта. Коммерческий автобус, похоже, не пострадал, а вот иномарку восстановить, видимо, уже не удастся. 

По предварительным данным, на место приезжали сотрудники МЧС и скорой помощи. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Невском проспекте

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Зеркалов 

Теги: дтп, маршрутка, остановка общественного транспорта
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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