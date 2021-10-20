Момент аварии в центре Петербурга попал на камеры видеонаблюдения

"Рендж Ровер" потерял переднюю часть.

Накануне, 19 октября, в центре Петербурга на Невском проспекте произошла авария с участием двух иномарок. Фотографиями с места поделились очевидцы.

Позже Piter.tv получил видеозапись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как водитель "Рендж Ровера" начал выезжать с крайней правой полосы, вероятно, чтобы объехать припаркованную "Газель", но резко пересек две полосы и врезался в иномарку, которая двигалась по крайней левой полосе. В результате ДТП у "красной" машины снесло переднюю часть. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Видео: Piter.tv