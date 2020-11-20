Гонявшая на Infiniti по Петербургу автоледи лишилась авто из-за сотни штрафов

Любительница езды с ветерком нарушила более 600 раз.

В Петербурге у любительницы быстрой езды забрали дорогостоящий автомобиль Infiniti из-за многочисленных штрафов. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов города.

Установлено, что 32-летняя гонщица нарушила ПДД более 600 раз. Из-за накопившегося долга у женщины забрали авто. Только после этого она частично погасила задолженность, внеся 200 тысяч рублей. Если в ближайшее время женщина не погасит все штрафы, то машину продадут.

Известно, что у автоледи есть еще Bentley, BMW 5 и Cadillac.

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