Устроившего ночной заезд с прыжками на Дворцовой набережной стритрейсера задержали

Молодому человеку грозит реальный срок.

В Петербурге задержали 26-летнего уроженца Красноярска за гонки на черной "Шкоде Октавия" в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, стритрейсер промчался по Дворцовой набережной на скорости 180 км/ч. Помимо сверхбыстрой езды лихач на полном ходу "прыгнул" с Лебяжьего моста. Многие петербуржцы сочли такое поведение на дорогах неприемлемым и раскритиковали водителя в соцсетях.

Лихача поместили в изолятор, машину увезли на спецстоянку. Молодому человеку грозит реальный тюремный срок по статье "Хулиганство".

Ранее петербургский лихач Валера Бес королем проехался по закрытой полосе КАД.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти