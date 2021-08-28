Петербургский лихач Валера Бес королем проехался по закрытой полосе КАД

Молодой человек на скорости объехал пробку и водоналивные барьеры.

18-летний житель Петербурга, называющий себя в сети Валера Бес, в очередной раз нарушил ПДД, показав всему городу, что для него не писаны правила. Видео своей дерзкой поездки молодой человек опубликовал в Instagram.

На записи видно, как Валера едет по закрытой на ремонт полосе КАД, объезжая пробку и водоналивные барьеры. Своего поведения парень не стыдится, а наоборот гордится выходками на дороге.

Также Валера показал, как едет по темной улице, высунув левую ногу в боковое окно автомобиля.

Шесть недель назад он хвастался перед друзьями поездкой по двойной сплошной. Все ролики сопровождаются отборной нецензурной бранью.

Ранее несовершеннолетний мотоциклист врезался в легковушку на Пулковском шоссе.

Фото, видео: Instagram / _b33c_