Несовершеннолетний мотоциклист врезался в легковушку на Пулковском шоссе

В этот момент автомобиль стоял на светофоре.

Вечером 27 августа в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водителем двухколесного транспорта оказался 14-летний подросток. В сети появились фотографии с места происшествия.

ДТП произошло возле дома №18 на Пулковском шоссе. Мотоцикл STELS CB200 без номеров влетел в легковушку, которая стояла на светофоре. Несовершеннолетнего водителя госпитализировали. Его родителей оповестили о случившемся.

Ранее мы писали, что в Колпино иномарка сбила на переходе двух школьниц.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность официальная страница