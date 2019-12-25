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В Колпино иномарка сбила на переходе двух школьниц
Сегодня, 9:55
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В Колпино иномарка сбила на переходе двух школьниц

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Десятиклассница попала в больницу после ДТП.

В четверг, 26 августа, две школьницы пострадали в ДТП в Колпино. Инцидент произошел в зоне "зебры". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Авария произошла в 14 часов на улице Ижорского батальона, 4/35. За рулем "Фольксвагена" находится 49-летний мужчина. Девочки переходили проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта без сопровождения взрослых. В результате столкновения пострадали две сестры. Одна из них учится в десятом классе, другая — в шестом. 

Старшую из девочек госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Младшую после оказания медицинской помощи отпустили домой. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Происшествия, ДТП, Новости СПб, Лента новостей,

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