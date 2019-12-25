В Колпино иномарка сбила на переходе двух школьниц

Десятиклассница попала в больницу после ДТП.

В четверг, 26 августа, две школьницы пострадали в ДТП в Колпино. Инцидент произошел в зоне "зебры". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Авария произошла в 14 часов на улице Ижорского батальона, 4/35. За рулем "Фольксвагена" находится 49-летний мужчина. Девочки переходили проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта без сопровождения взрослых. В результате столкновения пострадали две сестры. Одна из них учится в десятом классе, другая — в шестом.

Старшую из девочек госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Младшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Всеволожском районе мужчина избил тапком годовалую дочь своей сожительницы.

Фото: Piter.TV