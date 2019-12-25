Смольный оплатит долг радиостанции "Эрмитаж"

Сумма долга составляет 15 млн рублей.

АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" (ГАТР) погасит долг радио "Эрмитаж". Об этом 20-го октября сообщил в своем telegram-канале гендиректор организации Александр Малькевич.

В апреле 2021-го года в адрес ЗАО "Радиокомпания "Культура" поступил иск о банкротстве. Его подало Агентство по страхованию вкладов. Сумма требований составила более 15 млн рублей. ГАТР взяло на себя обязательство погасить задолженность. По словам Малькевича, в ином случае радиостанция, скорее всего, закрылась бы, что стало бы потерей для горожан.

Летом 2021-го года радиостанция объявила сбор средств. Граждане собрали почти 5 млн рублей.

Но общественность, хоть и собрала внушительную сумму (почти 5 млн. рублей), покрыть весь долг не смогла. Если говорить откровенно, ни копейки на покрытие долгов не поступило. Александр Малькевич.

Piter.TV обратился за комментарием к представителю радио "Эрмитаж" по поводу судьбы собранных средств.

Фото: VK / Радио Эрмитаж 90,1 FM / Официальная группа / Екатерина Волынская