Что произошло в Петербурге 1 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 1 июня.

Что произошло в Петербурге во вторник, 1 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

"Киа" перевернулась в ДТП на перекрестке 5-й Красноармейской и улицы Егорова.

Авария произошла утром. Иномарка врезалась в двигавшуюся перпендикулярно машину, после чего "Киа" вынесло в припаркованный микроавтобус. На помощь водителю перевернувшегося авто сразу же пришли прохожие. О его состоянии пока ничего не известно.

Стало известно, какой облик примет Ледовая арена на месте СКК: конкурс на разработку выиграло австрийское бюро Coop Himmelblau.

При разработке проекта архитекторы обращались к традиции российского конструктивизма. Вокруг комплекса обустроят парк с площадкой для проведения мероприятий и павильонами с едой. Деревья высадят так, чтобы защищать посетителей от ветра.

Для купального сезона 2021 года одобрили 15 петербургских пляжей. Водоемы в черте города при этом для купания непригодны.

Всего на учете Центра МЧС по городу состоит 26 пляжей, пригодны для отдыха 14 в Курортном районе и один в Кронштадском. Замечания выявили на пляже Приморского и шести пляжах Выборгского района. Проверку проходит пляж в Пушкинском районе.

Кстати, июнь петербуржцам обещают жаркий!

Петербуржцы 10 июня смогут увидеть самое "видимое" за последние 9 лет солнечное затмение.

Затмение начнется в 13.01 и станет максимально видимым в 14.12. Отмечается, что лучше всего явление смогут разглядеть жители Республики Саха.

Комтранс выяснил причину ДТП с автобусом-"гармошкой" на Ленинском проспекте.

Причиной стал человеческий фактор: водитель потерял управление транспортным средством, столкнулся с пешеходом у дома №90 и въехал в столб. Проверка показала, что в предшествующие аварии дни водитель отдыхал, а в день ДТП осмотр не выявил отклонений в состоянии здоровья мужчины. Кроме того, автобус находился в исправном состоянии. Новые автобусы в Петербурге планируют оборудовать дополнительными системами безопасности, а водителей начнут дополнительно тестировать на усталость и уровень стресса.

Полиция по горячим следам задержала трех воров-альпинистов.

Домушники залезли в чужую квартиру через окно, используя альпинистское снаряжение. Известно, что мужчины следили за квартирой и вычислили, когда хозяев не будет дома. Подозреваемые были судимы ранее, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге умерли вице-адмирал Юрий Сухачев и заслуженный артист России Иосиф Левинзон.

Сухачеву было 75 лет, вице-адмирал расследовал причины гибели подводной лодки "Курск", руководил работой водолазов, участвовал в подъеме подлодки. Левинзон ушел на 87-м году жизни, музыкант был профессором кафедры виолончели, арфы, контрабаса и квартета в петербургской консерватории.

В Доме Басевича на Большой Пушкарской снова произошел пожар.

Дым заметили в четвертом часу дня. Как выяснилось, на четвертом этаже загорелся мусор на площади 1 квадратный метр. Никто не пострадал, огонь тушили 12 пожарных и три единицы техники.

Видео: Piter.TV; МВД

Фото: Coop Himmelblau; ВКонтакте / AstroAlert | Наблюдательная астрономия; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург