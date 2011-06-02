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Комтранс выяснил причину ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

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В "Пассажиравтотрансе" рассматривают возможность ввести дополнительное тестирование для водителей.

Причиной жесткого ДТП на Ленинском проспекте с участием автобуса стал человеческий фактор. К такому выводу пришла специальная комиссия комитета по транспорту Петербурга.

Водитель потерял управление транспортным средством, после чего у дома №90 столкнулся с пешеходом, а затем опорой городского электротранспорта. Проверка показала, что предыдущие 2 дня водитель отдыхал. Предрейсовый осмотр не выявил отклонений в его состоянии здоровья. Автобус находился в исправном состоянии. Таким образом, причиной ДТП стал человеческий фактор.

"Пассажиравтотранс" будет помогать пострадавшим получить страховые выплаты. 

Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, новые автобусы будут оборудованы дополнительными системами безопасности. Кроме того, предприятие может ввести дополнительное тестирование водителей на усталость и уровень стресса. 

Напомним, в результате аварии 27-го апреля пострадали 6 человек вместе с водителем. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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