Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

Водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. На пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате транспортное средство частично повисло в воздухе. Piter.TV публиковал видео с моментом аварии.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу, в аварии пострадали пять человек: водитель, кондуктор и трое пассажиров. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия.

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