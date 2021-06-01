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Видео: "Киа" перевернулась на перекрестке в Адмиралтейском районе

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Оба участника аварии двигались на высокой скорости.

Утром 1-го июня на пересечении 5-й Красноармейской и улицы Егорова в Адмиралтейском районе перевернулась иномарка в результате ДТП. Момент столкновения машин попал на видео.

До перекрестка авто двигались перпендикулярно, а на пересечении улиц "встретились". "Киа" перевернулась и врезалась в припаркованный микроавтобус. У белой машины пострадал передний бампер. На помощь водителю перевернувшегося авто сразу же пришли прохожие. О его состоянии не сообщается. 

Ранее в Кудрово произошло очередное ДТП с участием каршеринга. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перевертыш, перекресток
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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