Видео: "Киа" перевернулась на перекрестке в Адмиралтейском районе

Оба участника аварии двигались на высокой скорости.

Утром 1-го июня на пересечении 5-й Красноармейской и улицы Егорова в Адмиралтейском районе перевернулась иномарка в результате ДТП. Момент столкновения машин попал на видео.

До перекрестка авто двигались перпендикулярно, а на пересечении улиц "встретились". "Киа" перевернулась и врезалась в припаркованный микроавтобус. У белой машины пострадал передний бампер. На помощь водителю перевернувшегося авто сразу же пришли прохожие. О его состоянии не сообщается.

Ранее в Кудрово произошло очередное ДТП с участием каршеринга.

Видео: Piter.TV