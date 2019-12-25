ДТП с участием каршеринга заметили в Кудрово

В ночь на вторник, 1 июня, в Кудрово заметили аварию с участием каршеринга, сообщили очевидцы в социальных сетях.
ДТП на ровном месте. Каршеринг протаранил Solaris, тот, в свою очередь, островок безопасности.
отметил свидетель
Как именно встретились водители почти на пустой дороге, неизвестно. По всей видимости, удар был несильным, поскольку, судя по фото, к месту прибыли только сотрудники полиции.
Ранее мы писали, что каршеринг утонул в "дизельном море" на юге Петербурга.
Фото: vk.com/spb_today
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