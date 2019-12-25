ДТП с участием каршеринга заметили в Кудрово

На место прибыли сотрудники ГИБДД.

В ночь на вторник, 1 июня, в Кудрово заметили аварию с участием каршеринга, сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП на ровном месте. Каршеринг протаранил Solaris, тот, в свою очередь, островок безопасности. отметил свидетель

Как именно встретились водители почти на пустой дороге, неизвестно. По всей видимости, удар был несильным, поскольку, судя по фото, к месту прибыли только сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что каршеринг утонул в "дизельном море" на юге Петербурга.

Фото: vk.com/spb_today