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ДТП с участием каршеринга заметили в Кудрово
Сегодня, 10:10
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ДТП с участием каршеринга заметили в Кудрово

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На место прибыли сотрудники ГИБДД.

В ночь на вторник, 1 июня, в Кудрово заметили аварию с участием каршеринга, сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП на ровном месте. Каршеринг протаранил Solaris, тот, в свою очередь, островок безопасности. 

отметил свидетель 

Как именно встретились водители почти на пустой дороге, неизвестно. По всей видимости, удар был несильным, поскольку, судя по фото, к месту прибыли только сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что каршеринг утонул в "дизельном море" на юге Петербурга.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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