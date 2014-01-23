Каршеринг утонул в "дизельном море" на юге Петербурга

Автомобилист бросил завалившуюся на бок машину прямо посреди огромной лужи.

В воскресенье, 30 мая, посреди огромной лужи на Дизельном проспекте, названной местными жителями "дизельным морем", застрял каршеринговый автомобиль. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что водитель бросил машину прямо в яме посреди огромной лужи. Авто завалилось на один из боков.

Мимо каршеринга осторожно "проплывают" другие машины, а также автобус. По словам автомобилистов, через "дизельное море" их ведет навигатор.

"Меня навигатор завел на берег данного моря, решил не делать субмарину из своего авто. Может, мост здесь построить", - предложил один из пользователей интернета.

"Два дня назад на "Октавии" переплыл. Дрейфовал по середочке", - рассказал другой.

Ранее на площади Восстания девушка бросалась под колеса машин.

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