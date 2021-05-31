На площади Восстания девушка бросалась под колеса машин

Девушка дожидалась, когда машина подъедет поближе, и выбегала на проезжую часть.

Вечером 30 мая в центре Петербурга заметили девушку, которая бросалась под колеса машин. В сети появилось видео с места событий.

Странную картину можно было наблюдать на площади Восстания. Девушка дожидалась, когда машина подъедет поближе, и выбегала на проезжую часть. Такой опасный маневр она повторила как минимум три раза. К счастью, обошлось без аварий, петербурженка не пострадала.

Пользователи интернета предположили, что экстремалка могла устроить подобное ради ролика для TikTok, или просто решила испытать судьбу.

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