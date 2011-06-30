В Купчино мужчина облил зеленкой бывшую жену с детьми

Вечером 29 мая во Фрунзенском районе Петербурга произошел неприятный инцидент – в Купчино мужчина напал на бывшую жену с маленькими детьми. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина подкараулил женщину в парадной и облил ее зеленкой, когда она возвращалась домой с детьми, одному из которых нет и года. После этого нападавший убежал. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь. Заявку передали в 5-й отдел районной полиции.
Петербурженке пришлось ждать правоохранителей почти два часа из-за большого количества вызовов. Нападение произошло около 21 часа, полиция приехала к 22:30.
По факту случившегося проводится проверка.
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Фото: pixabay.com
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