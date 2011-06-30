Молодые люди устроили массовую драку на Невском проспекте

Разнимать их пришлось полицейским.

В ночь на 30 мая в центре Петербурга произошла массовая драка. Ссора вспыхнула между молодыми людьми около 4:15 возле подземного перехода на Невском проспекте. В сети появилось видео с моментом происшествия.

На кадрах видно, как несколько молодых людей стоят на тротуаре. Потом между двумя из них вспыхивает ссора, и они начинают драться. В итоге к драке подключаются все присутствующие.

В какой-то момент один из участников конфликта падает на асфальт. Несмотря на это, второй садится сверху и начинает добивать своего оппонента. Разнимать молодых людей пришлось полицейским.

Ранее драка произошла на Казанской улице.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.