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Видео: на Казанской улице произошла массовая драка

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Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, около 3 часов ночи у дома №3 по Казанской улице.

В центре Петербурга на Казанской улице произошла драка между пятью мужчинами. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, около 3 часов ночи у дома №3 по Казанской улице в Петербурге. Пять мужчин что-то обсуждали между собой, как вдруг двое из них начали по очереди избивать остальных трёх. Один мужчина упал на асфальт после удара в кадык, второй был избит, а затем повален на дорогу, третьего гражданина избили уже в арке двора. 

После драки двое мужчин направились по своим делам. На данный момент точно неизвестна причина конфликта. О состоянии избитых мужчин не сообщается.

Ранее на видео попала утренняя драка на Невском проспекте.

Видео: Piter.tv

Теги: драка, избиение, казанская улица
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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