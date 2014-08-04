Видео: на Казанской улице произошла массовая драка

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, около 3 часов ночи у дома №3 по Казанской улице.

В центре Петербурга на Казанской улице произошла драка между пятью мужчинами. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, около 3 часов ночи у дома №3 по Казанской улице в Петербурге. Пять мужчин что-то обсуждали между собой, как вдруг двое из них начали по очереди избивать остальных трёх. Один мужчина упал на асфальт после удара в кадык, второй был избит, а затем повален на дорогу, третьего гражданина избили уже в арке двора.

После драки двое мужчин направились по своим делам. На данный момент точно неизвестна причина конфликта. О состоянии избитых мужчин не сообщается.

Ранее на видео попала утренняя драка на Невском проспекте.

Видео: Piter.tv