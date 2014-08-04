На видео попала утренняя драка на Невском проспекте

В воскресенье, 30 мая, в 4:30 произошла массовая драка у дома №37 по Невскому проспекту. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На кадрах видно, что драка состоялась сразу между несколькими участниками. Однако причина конфликта неизвестна.
Очевидцы происходящего решили не влазить в массовый конфликт, и просто проходили мимо. Прекратить драку удалось двум сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент о состоянии петербуржцев не сообщается.
Ранее на видео попала утренняя драка на Думской.
Видео: Piter.tv
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