На видео попала утренняя драка на Невском проспекте

Конфликт произошёл 30 мая в 4:30.

В воскресенье, 30 мая, в 4:30 произошла массовая драка у дома №37 по Невскому проспекту. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, что драка состоялась сразу между несколькими участниками. Однако причина конфликта неизвестна.

Очевидцы происходящего решили не влазить в массовый конфликт, и просто проходили мимо. Прекратить драку удалось двум сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент о состоянии петербуржцев не сообщается.

Ранее на видео попала утренняя драка на Думской.

Видео: Piter.tv