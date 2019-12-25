Петербуржцы превратили подтопленный Дизельный проезд в местный курорт

Петербуржцы оригинальным способом в очередной раз заявили о проблемах на Дизельном проспекте в Московском районе, где периодически происходят подтопления.
В группе "Средняя Рогатка" активисты опубликовали пост об открытии курорта на побережье Дизельного моря. Ироничный пост поддержали не менее ироничными комментариями.
При этом, в администрации Московского района рассказали, что проектно-сметная документация по капремонту Дизельного проезда разработана и даже получено положительное заключение СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы". Но работы начнутся не раньше, чем в 2022 году и то, лишь при наличии финансирования.
Администрация также отметила, что подала заявку в КРТИ с просьбой приблизить сроки ремонта в связи со значимостью проезда для жителей нового растущего микрорайона.
После ливней в Петербурге на Дизельном проезде ухудшилась ситуация с подтоплением.
Фото и скриншоты: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее
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