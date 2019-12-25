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Петербуржцы превратили подтопленный Дизельный проезд в местный курорт
Сегодня, 8:06
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nastya960

Петербуржцы превратили подтопленный Дизельный проезд в местный курорт

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"В программе ласковый плеск волн, проплывающие машины, крики чаек и застрявших автомобилистов, песчаный берег с остатками неубранной свалки".

Петербуржцы оригинальным способом в очередной раз заявили о проблемах на Дизельном проспекте в Московском районе, где периодически происходят подтопления.

В группе "Средняя Рогатка" активисты опубликовали пост об открытии курорта на побережье Дизельного моря. Ироничный пост поддержали не менее ироничными комментариями.



При этом, в администрации Московского района рассказали, что проектно-сметная документация по капремонту Дизельного проезда разработана и даже получено положительное заключение СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы". Но работы начнутся не раньше, чем в 2022 году и то, лишь при наличии финансирования.

Администрация также отметила, что подала заявку в КРТИ с просьбой приблизить сроки ремонта в связи со значимостью проезда для жителей нового растущего микрорайона.

После ливней в Петербурге на Дизельном проезде ухудшилась ситуация с подтоплением.

Фото и скриншоты: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее

Теги: дизельное море, дизельный проезд
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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