Видео: на Дизельном проезде вновь образовалось море

Ливневая канализация не справляется с количеством воды.

На Дизельном проезде в Московском районе вновь образовалось море. Машины оказались по колеса в воде, а пешеходам и вовсе будет не пройти. Видео с места было опубликовано в социальных сетях утром 19 мая.

Отметим, что проблема не нова. При сильных дождях подтопления на дороге образуются всегда. В зимний период вода появлялась из-за таяния снега. Ее выкачивало ГУДП "Центр".

Помимо подтоплений местные жители также недовольны свалкой, которую ранее ликвидировали, но она образовалась вновь. На последнем заседании правительства губернатор призвал модернизировать ливневки в центре города и у новостроек.

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