В администрации Московского района прокомментировали подтопления на Дизельном проезде

Пользователи отметили, что ответственное предприятие не спешит реагировать на жалобы жителей.

Во вторник, 2 марта, на Дизельном проезде образовалось "море". Вся проезжая часть оказалась в воде, сообщили пользователи в группе "Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее" в "ВКонтакте". Такая проблема возникает уже не первый год из-за несвоевременного вывоза снега. Piter.TV связался с пресс-службой администрации Московского района, чтобы узнать, какие меры предпринимаются для борьбы с подтоплениями.

Нам ответили, что застой поверхностных талых вод образовался из-за резкого потепления и, как следствия, таяния снега. За содержание проезда отвечает ГУДП "Центр" — подведомственное комитету по благоустройству предприятие. 2 марта оно провело отвод воды. По фотографии, сделанной уже 3 марта, можно сказать, что ситуация с Дизельным проездом действительно значительно улучшилась, однако не известно, надолго ли.

Также на днях комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил о том, что на Дизельном проезде запланирован ремонт. На данный момент одобрен проект капитального ремонта. Помимо "обновления" асфальтного покрытия и расширения проезжей части также проведут переустройство инженерных коммуникаций.

Видео: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / Евгений Ясев

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее / Михаил Глазунов