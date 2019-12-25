Беглов сказал, кто виноват в подтоплениях в Петербурге

Ливневые канализации в центре города и у новостроек должны быть модернизированы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал на заседании правительства, что в городе есть проблема с ливневыми канализациями и призвал усилить работу на этом направлении.

Градоначальник отметил, что на некоторых участках переделать "ливневки" уже нельзя. Подтопления связаны с ошибками строителей. Проблемные места есть в Приморском, Калининском районах, а также в Шушарах. Беглов призвал особенное внимание уделить новостройкам.

По словам вице-губернатора Сергея Дрегваля, с подтоплениями активно борются уже три года. Из 17 "проблемных" адресов работы выполнены на 8. Работы ведет "Водоканал".

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Фото: Piter.TV