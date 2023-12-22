В Ленобласти задержали мигранта, избившего девушку до полусмерти

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гражданина Узбекистана, до полусмерти избившего девушку в съёмной квартире в доме по Дизельному проезду, задержали полицейские. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 9 марта обратилась 35-летняя петербурженка и сообщила, что сдала своё жильё посуточно онлайн, пришла проверить квартиру и обнаружила там избитую до полусмерти девушку. Скорая госпитализировала пострадавшую с травмами головы и гематомами.

Во Всеволожском районе 11 марта был задержан подозреваемый в избиении. Им оказался 28-летний безработный мигрант. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшая проверка.

Ранее в Тихвине пьяный мужчина ударом отправил сожительницу в реанимацию.

Фото: Piter.tv