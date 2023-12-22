В Тихвине пьяный мужчина ударом отправил сожительницу в реанимацию

В Тихвине мужчина до полусмерти избил сожительницу, она находится в реанимации, стало известно Piter.tv.
В экстренные службы поздним вечером 3 марта обратилась женщина и сообщила, что сожитель избил её подругу. По указанному адресу полицейскими был задержан 41-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он нанёс телесные повреждения своей 40-летней сожительнице.
Пострадавшая с тяжёлой сочетанной травмой в тяжёлом состоянии была госпитализирована в реанимацию.
Накануне в Петербурге на Косыгина пьяный сожитель убил петербурженку.
Фото: Piter.tv
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