В Тихвине пьяный мужчина ударом отправил сожительницу в реанимацию

Пострадавшая с тяжёлой сочетанной травмой в тяжёлом состоянии была госпитализирована в реанимацию.

В Тихвине мужчина до полусмерти избил сожительницу, она находится в реанимации, стало известно Piter.tv.

В экстренные службы поздним вечером 3 марта обратилась женщина и сообщила, что сожитель избил её подругу. По указанному адресу полицейскими был задержан 41-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он нанёс телесные повреждения своей 40-летней сожительнице.

Пострадавшая с тяжёлой сочетанной травмой в тяжёлом состоянии была госпитализирована в реанимацию.

Накануне в Петербурге на Косыгина пьяный сожитель убил петербурженку.

Фото: Piter.tv