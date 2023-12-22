На Косыгина пьяный сожитель убил петербурженку

В Красногвардейском районе Петербурга рецидивист убил свою сожительницу. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, стало известно Piter.tv.
Днём 3 марта в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа женщины с телесными повреждениями в квартире дома по проспекту Косыгина.
На месте происшествия был задержан 41-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения своей 45-летней сожительнице. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим за умышленное нанесение повреждений, порчу имущества, угрозу убийством.
На прошлой неделе на Северном проспекте брат зарезал сестру.
Фото: Piter.tv
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