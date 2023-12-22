На Северном проспекте брат зарезал сестру

Обстоятельства преступления устанавливаются.

В Калининском районе Петербурга мужчина убил свою сестру и самостоятельно позвонил в экстренные службы. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 29 февраля в экстренные службы позвонил 28-летний М. и сообщил, что в своей квартире по Северному проспекту он убил свою сестру. Прибывшие правоохранители нашли труп 32-летней женщины с множественными ножевыми ранениями груди. На месте был задержан и звонивший мужчина, у него изъяли складной нож.

По предварительной информации, мужчина убил сестры во время ссоры, возникшей по неустановленной причине. Обстоятельства преступления устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка ударила ножом в сердце пьяного мужа.

Фото: Piter.tv