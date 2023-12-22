Петербурженка ударила ножом в сердце пьяного мужа

Между ними возникла ссора после распития алкоголя.

В Красногвардейском районе Петербурга женщина убила мужа, когда тот в алкогольном опьянении напал на неё. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Около часа ночи 19 февраля в полицию обратилась 50-летняя петербурженка. Она сообщила, что в квартире дома по улице Корнея Чуковского она ударила мужа ножом в грудь, когда тот в алкогольном опьянении напал на неё. Между ними возникла ссора после распития алкоголя.

Прибывшие полицейские в спальне на кровати обнаружили труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области сердца. На месте была задержана жена мужчины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Мурино 20-летний гость отрезал ухо хозяину квартиры.

Фото: Piter.tv