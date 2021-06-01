Конкурс на разработку внешнего облика Ледовой арены выиграло австрийское бюро

Всего в конкурсе на концепцию фасадов участвовали четыре организации. Из них только одна российская.

Стало известно, как будет выглядеть Ледовая арена на месте СКК "Петербургский". Победителем конкурса на разработку концепции фасадов стало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau. Эскизы арены опубликованы на сайте организации.

При разработке проекта архитекторы обращались к традиции российского конструктивизма, работам Лазаря Лисицкого и Владимира Татлина.

Вокруг комплекса будет парк, в котором можно будет проводить мероприятия в течение всего года. Деревья будут высажены таким образом, чтобы защищать посетителей от ветра. Ожидается, что в парке будут павильоны с едой.

Построить арену нужно будет в очень сжатые сроки. Она должна быть готова к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Видео и фото: YouTube / Coop Himmelblau