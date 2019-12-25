Петербуржцам рассказали о погоде в городе в июне

В июне температура воздуха будет составлять от 22 до 27 градусов.

В первой декаде июня Петербург будет находиться под влиянием Скандинавского антициклона. Он заблокирует проникновение атлантических циклонов и установит в городе преимущественно теплую с редкими осадками погоду. Об этом 78.ru рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

В среднем в первый летний месяц в Петербурге бывает 13 дней с дождями. Как правило, в июне, как и в июле, всего один день без солнца. Температура воздуха в этот месяц будет прогреваться до +22…+27 градусов. Лишь в отдельные дни ожидается похолодание до +17…+22 градусов.

Во второй и третьей декаде июня антициклон уступит свои позиции, поэтому циклоническая активность над севером Европы возрастет, увеличится количество дождливых дней. В целом среднемесячная температура будет на 1-2 градуса выше нормы, сумма осадков – близка к норме.

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