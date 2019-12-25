Скончался вице-адмирал Юрий Сухачев, участвовавший в подъеме подлодки "Курск"

Похороны состоятся 2 июня на Серафимовском кладбище.

В Петербурге ушел из жизни 30 мая вице-адмирал, член Совета Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Юрий Сухачев.

Юрию Александровичу было 75 лет. Он прошел все ступени военно-морского образования от "Ленкома" до Академии Генерального Штаба. В 1996 - 1998 командовал 3-й флотилией подводных лодок Северного флота. С 1999 по 2003 был начальником 40 ГНИИ Аварийно-спасательного дела и глубоководных работ. В составе Правительственной комиссии расследовал причин гибели подводной лодки "Курск", руководил работой водолазов, участвовал в разработке проекта и в подъеме подлодки.

Завтра, 2 июня, в 11:30 начнется отпевание в Никольском Морском соборе. В 14:00 — похороны на Серафимовском кладбище на участке Ветеранов ВМФ.

Фото: сайт Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ СПб