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Для купального сезона 2021 года одобрили 15 петербургских пляжей
Сегодня, 14:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Для купального сезона 2021 года одобрили 15 петербургских пляжей

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Один пляж в Кронштадтском районе и 14 – в Курортном.

С 1 июня в Петербурге открывается пляжный сезон, но не все городские пляжи пригодны для купания. Как рассказал замначальника Центра МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Ермаченков, на их учете состоит 26 петербургских пляжей, пригодны для пляжного отдыха только 15.

Один пляж в Кронштадтском районе и 14 – в Курортном. Не допущены пляжи Приморского района (1) и Выборгского района (6). Там были выявлены замечания, после их устранения будет повторное освидетельствование.

Пляж в Пушкинском районе на данный момент проходит проверку, заявок от администраций Красносельского и Колпинского районов не поступало.

В Ленобласти пригодными для купания оказались 4 водоема.

Фото: Piter.tv

Теги: купаться, пляжный сезон
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 14:38

Так какие-же конкретно пляжи пригодны жля купантя?

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Геннадьевна Мария
Сегодня 14:57

А Птроградскому району где купаться? 

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