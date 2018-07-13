Для купального сезона 2021 года одобрили 15 петербургских пляжей

Один пляж в Кронштадтском районе и 14 – в Курортном.

С 1 июня в Петербурге открывается пляжный сезон, но не все городские пляжи пригодны для купания. Как рассказал замначальника Центра МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Ермаченков, на их учете состоит 26 петербургских пляжей, пригодны для пляжного отдыха только 15.

Один пляж в Кронштадтском районе и 14 – в Курортном. Не допущены пляжи Приморского района (1) и Выборгского района (6). Там были выявлены замечания, после их устранения будет повторное освидетельствование.

Пляж в Пушкинском районе на данный момент проходит проверку, заявок от администраций Красносельского и Колпинского районов не поступало.

В Ленобласти пригодными для купания оказались 4 водоема.

Фото: Piter.tv