В Петербурге сотрудники МЧС одобрили 15 пляжей для купания

Cудя по опубликованному на сайте МЧС сообщению, речь идет о 14 пляжах в Курортном районе и одном — в Кронштадском.

В воскресенье, 6 мая, стало известно, что 15 пляжей безопасны для купания. Об этом сообщил сообщил замглавы Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Дмитрий Ермаченков.

Так, из 26 локаций, состоящих на учёте Центра Госинспекции по маломерным судам, только 15 были признаны МЧС безопасными для купания и активного отдыха. Конкретные локации не озвучили, однако судя по опубликованному на сайте МЧС сообщению, речь идет о 14 пляжах в Курортном районе и одном — в Кронштадском.

Также представители ведомства подчеркнули, что будут проведены "повторные освидетельствования" на пляжах, которые были признаны небезопасными городским Роспотребнадзором.

Напомним, с 1 июня в Петербурге открылся пляжный сезон. Уже работают профессиональные спасатели, а также составлен график проведения профилактических рейдов.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой погоды. В понедельник, 7 июня, столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов.

Фото: Piter.tv