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Рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой погоды
Вчера, 17:25
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Рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой погоды

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Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет. 

В понедельник, 7 июня, столбики термометров поднимутся до +25...+27 градусов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

Предстоящей ночью в городе температура воздуха понизится до +12...+14 градусов. Днем ожидается переменная облачность. В целом обойдется без существенных осадков. Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет. 

Ветер подует северо-восточный, восточный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем – 4-9 метров в секунду. 

На берегу Финского залива стражи порядка гонялись по пляжу "Дюны" за нудистом. Из-за жары мужчина оголился в общественном месте.

Фото: pixabay

Теги: жаркая погода, погода, прогноз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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