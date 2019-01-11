Из-за жары полицейским Петербурга пришлось ловить нудиста на пляже

Душная погода заставила петербуржцев раздеться. Некоторые из них даже не постеснялись снять плавки.

На берегу Финского залива стражи порядка гонялись по пляжу "Дюны" за нудистом. Из-за жары мужчина оголился в общественном месте. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 6 июня.

В Курортном районе правоохранители просили голых людей надевать плавки и купальные костюмы. Все посетители пляжа принимали замечания полицейских и выполняли их просьбу о соблюдении порядка. Но один из нудистов оказался очень вольным: мужчина не пожелал повиноваться правилам и начал кружиться по воде, убегая от полицейских. Устав играть в "догонялки", нарушитель ушел на глубину. Спустя несколько минут полицейские все-таки поймали непокорного нудиста.

Ранее на Piter.tv сообщили, что эконадзор навел порядок на Липовском пляже в Сосновом Бору. Мусора стало гораздо меньше по сравнению с прошлым годом.

Видео: "ВКонтакте" / "Признавашки ДТП и ЧП"