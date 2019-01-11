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Вчера, 11:28
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Из-за жары полицейским Петербурга пришлось ловить нудиста на пляже

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Душная погода заставила петербуржцев раздеться. Некоторые из них даже не постеснялись снять плавки.

На берегу Финского залива стражи порядка гонялись по пляжу "Дюны" за нудистом. Из-за жары мужчина оголился в общественном месте. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 6 июня.

В Курортном районе правоохранители просили голых людей надевать плавки и купальные костюмы. Все посетители пляжа принимали замечания полицейских и выполняли их просьбу о соблюдении порядка. Но один из нудистов оказался очень вольным: мужчина не пожелал повиноваться правилам и начал кружиться по воде, убегая от полицейских. Устав играть в "догонялки", нарушитель ушел на глубину. Спустя несколько минут полицейские все-таки поймали непокорного нудиста. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что эконадзор навел порядок на Липовском пляже в Сосновом Бору. Мусора стало гораздо меньше по сравнению с прошлым годом. 

Видео: "ВКонтакте" / "Признавашки ДТП и ЧП"

Теги: курортный район, нудисты, петербург, пляж дюны
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Аноним
Вчера 16:10

Я трусы теперь буду скидывать уже в электричке !!!

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Аноним
Вчера 16:55

Давно бы узаконили какой нибудь нудистский пляж и проблем бы не было

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