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Эконадзор навел порядок на Липовском пляже в Сосновом Бору
Сегодня, 14:08
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Эконадзор навел порядок на Липовском пляже в Сосновом Бору

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Ко всемирному дню защиты окружающей среды экологи убрали мусор на берегу Финского залива.

Работники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области в преддверии Всемирного дня защиты окружающей среды провели субботник на территории Липовского пляжа в Сосновом Бору - одного из излюбленных мест отдыхающих в Ленобласти. Уборка этой территории на берегу Финского залива стала для сотрудников ведомства своеобразной традицией. 

В своем официальном сообществе в соцсети ВКонтакте экологи отметили, что мусора стало гораздо меньше по сравнению с прошлым годом и увидели в этом положительную тенденцию развития осознанного отношения к охране окружающей среды со стороны жителей и отдыхающих. 

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, ежегодно отмечается 5 июня и является одним из основных способов привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды. 

В прошлом году специалисты Госэконадзора устранили в Ленобласти 737 несанкционированных свалок. 

Фото: Госэконадзор в соцсети ВКонтакте

Теги: госэконадзор, липовский пляж, сосновый бор, уборка мусора, финский залив, экологи, эконадзор ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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