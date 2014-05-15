Эконадзор навел порядок на Липовском пляже в Сосновом Бору

Ко всемирному дню защиты окружающей среды экологи убрали мусор на берегу Финского залива.

Работники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области в преддверии Всемирного дня защиты окружающей среды провели субботник на территории Липовского пляжа в Сосновом Бору - одного из излюбленных мест отдыхающих в Ленобласти. Уборка этой территории на берегу Финского залива стала для сотрудников ведомства своеобразной традицией.

В своем официальном сообществе в соцсети ВКонтакте экологи отметили, что мусора стало гораздо меньше по сравнению с прошлым годом и увидели в этом положительную тенденцию развития осознанного отношения к охране окружающей среды со стороны жителей и отдыхающих.

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, ежегодно отмечается 5 июня и является одним из основных способов привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды.

В прошлом году специалисты Госэконадзора устранили в Ленобласти 737 несанкционированных свалок.

Фото: Госэконадзор в соцсети ВКонтакте