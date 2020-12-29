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Госэконадзор Ленобласти устранил более 700 несанкционированных свалок за 2020 год
Сегодня, 9:15
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Госэконадзор Ленобласти устранил более 700 несанкционированных свалок за 2020 год

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Всего было ликвидировано 7,5 раз больше мусора, чем за период 2019 года.

За прошедший 2020 год специалисты Госэконадзора 47-ого региона устранили 737 несанкционированных свалок, увеличив показатели по сравнению с 2019 годом в 7,5 раз. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. 

Недобросовестные перевозчики, которые складируют отходы в лесах и у обочин дорог, — серьезная проблема. Борясь с ними, в 2020 году мы провели более 40 операций, в ходе которых выявляли незаконное перемещение отходов.  Для эффективности — постоянно меняли локацию. Это большая оперативная работа, которую мы планируем усилить в наступившем году.

Сергей Муравьев, начальник инспекционного отдела  комитета государственного экологического надзора и контроля

Комитет осуществлял досмотр мусоровозов с привлечением сотрудников МВД, прокуратуры и инспекторов муниципального земельного контроля. За один рейд было проверено в среднем 40 машин - все нарушители были оштрафованы. Общая сумма, выплаченная в пользу Госэконадзора, составила 46,5 млн. рублей.

Кроме того, на специальную стоянку за 2020 год отправлено свыше 30 мусоровозов, а также возбуждено 941 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 46,5 млн. рублей. 

Ранее мы рассказали о том, что в администрацию Выборгского района Ленинградской области поступило 11 заявок на благоустройство территорий.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область, свалки, уборка мусора, экология
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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