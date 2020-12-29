Госэконадзор Ленобласти устранил более 700 несанкционированных свалок за 2020 год

Всего было ликвидировано 7,5 раз больше мусора, чем за период 2019 года.

За прошедший 2020 год специалисты Госэконадзора 47-ого региона устранили 737 несанкционированных свалок, увеличив показатели по сравнению с 2019 годом в 7,5 раз. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Недобросовестные перевозчики, которые складируют отходы в лесах и у обочин дорог, — серьезная проблема. Борясь с ними, в 2020 году мы провели более 40 операций, в ходе которых выявляли незаконное перемещение отходов. Для эффективности — постоянно меняли локацию. Это большая оперативная работа, которую мы планируем усилить в наступившем году. Сергей Муравьев, начальник инспекционного отдела комитета государственного экологического надзора и контроля

Комитет осуществлял досмотр мусоровозов с привлечением сотрудников МВД, прокуратуры и инспекторов муниципального земельного контроля. За один рейд было проверено в среднем 40 машин - все нарушители были оштрафованы. Общая сумма, выплаченная в пользу Госэконадзора, составила 46,5 млн. рублей.

Кроме того, на специальную стоянку за 2020 год отправлено свыше 30 мусоровозов, а также возбуждено 941 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 46,5 млн. рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в администрацию Выборгского района Ленинградской области поступило 11 заявок на благоустройство территорий.

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