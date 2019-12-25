В администрацию Выборгского района поступило 11 заявок на благоустройство территорий

Голосование пройдет с 15 января по 15 февраля 2021 года.

В Выборге завершен сбор заявок для определения общественных территорий — кандидатов на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" 2022 года.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, предложения от жителей по общественным территориям, которые нуждаются в благоустройстве, принимались с 7 по 13 декабря по электронной почте и в администрации Выборгского района. 14 декабря, все поступившие заявки были рассмотрены общественной комиссией.

Всего поступило 11 предложений. Наиболее подходящие, отвечающие требованиям программы и возможные к реализации варианты вынесены на рейтинговое голосование. Оно пройдет на единой региональной цифровой платформе одновременно по всей Ленинградской области - с 15 января по 15 февраля 2021 года.

Для территорий, которые победят в голосовании в каждом населенном пункте, разработают дизайн-проекты. Лучшие проекты получат субсидию от региона и будут реализованы в 2022 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге продолжают убирать несанкционированные свалки.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

