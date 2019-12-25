В Выборге продолжают убирать несанкционированные свалки

Мусор обнаружен в лесном массиве на обочине технической дороги, расположенной параллельно региональной дороге «Молодежное – В. Черкасово».

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов продолжает рабочие выезды по поселениям Выборгского района. Как сообщила пресс-служба районной администрации, по результатам очередного рейда на территории государственного лесного фонда выявлены несанкционированные свалки производственных и бытовых отходов.

В частности, мусор обнаружен в лесном массиве на обочине технической дороги, расположенной параллельно региональной дороге "Молодежное – В. Черкасово". Среди строительных, ремонтных, бытовых отходов и загрязненного грунта найдены также люминесцентные лампы.

Начальник отдела природных ресурсов Елена Баронкина сообщила, что в районную администрацию поступило обращение от жителей об обнаружении свалки мусора неподалеку от кафе "Корс".

Заместитель председателя комитета комитета-начальник отдела охраны окружающей среды Анна Каграманян отметила, что такие случаи - результат потребительского отношения некоторых людей к окружающей среде. По факту выявления несанкционированных свалок зафиксированы все замечания, сформированы картографические и фотоматериалы, в контрольно-надзорные органы направлено письмо для принятия мер.

Ранее мы сообщили о том, что Выборг – город с благоприятной городской средой.

Фото: администрация МО "Выборгский район