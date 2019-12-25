Выборг – город с благоприятной городской средой

Город высоко оценили по шести критериям — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления

По оценке министерства строительства Российской Федерации Выборг является городом с благоприятной городской средой. По результатам реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году ему присвоен индекс 183 из максимально возможных 360. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Оценка города складывается из анализа шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства.

В настоящее время Выборг готовится к формированию программы "Комфортная среда" на 2022 год. С 7 до 13 декабря администрация Выборгского района проводит сбор предложений от жителей по общественным территориям, требующим благоустройства, для вынесения наиболее востребованных на рейтинговое голосование с целью включения в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды на территории г. Выборг".

Отметим, что 8 декабря утвержден бюджет МО "Город Выборг" на 2021 год и последующие 2022-2023 годы. Предусмотрены расходы на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы сообщили о том, что на памятниках культуры Выборга появятся QR-коды.

Фото: администрация МО "Выборгский район"